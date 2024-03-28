هشام ماجد: وفاة والدي أثرت في حياتي

علق الفنان هشام ماجد، على عدم ظهوره في البرامج قائلًا: "مبطلعش في برامج من نوعية الاستجواب، لكن جيت البرنامج ده لانه لطيف ومفيش حاجة فجة زيادة عن اللزوم، وانا قاصد الاختفاء لاني مش محتاج حد يعرف عن حياتي الشخصية حاجة، لاني ببيع للجمهور فن، لكن ملوش دعوة بعيلتي، ودي حاجات شخصية متتفتحش غير لناس قريبة، ومن حق النجم يعمل كده، وفي نجوم بتحب تعرض حياتها عادي".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: " وانا خريج كلية هندسة، واسرتي متوسطة مستورة، ووالدي كان دكتور وتوفي وأنا 13 سنة ووالدتي مدرسة، واخواتي شيرين اكبر مني بسنة ومحمود اصغر مني بـ 8 سنين، وبعد وفاة والدي ابتدت الدنيا تقل شوية، لكن والدتي عمرها ما حسستنا اننا ناقصنا حاجة، وفاة والدي أثرت في حياتي لانه كان قريب مني وانا كنت في سن صغير، وده حصلنا كلنا، من الناحية المادية والنفسية برضو".

وأضاف هشام ماجد قائلًا: "مش هعيط بعد شوية على فكرة، واللي يعرف والدي كان يقولي انه زملكاوي ووسيم وأخف دم في العالم، وكان بياخدني معاه ماتشات كورة وحببني في الزمالك، كان تعبان فترة طويلة وفي يوم بلغونا انه توفى، وحصلي تروما لان الموضوع حصل فجأة، ودي نقطة تحول في حياتي لان شكل حياتنا اتغير، ووالدتي بقى عليها حمل كبير".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

آخر أعمال الفنان هشام ماجد



يذكر أن آخر أعماله مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.



أبطال مسلسل أشغال شقة



ومسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.