إزالة التعديات وإصلاح المرافق العامة بطامية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية بمحافظة الفيوم، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ولاية الإصلاح الزراعي، عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 1500 متر بزمام عزب العشش البحرية وعشش سلطان ومنطقة أرض سمير طنطاوى التابعين للوحدة المحلية بقرية الجمهورية، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس رجب إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية الجمهورية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض على مساحة 175متر، بأراضي ولاية الأئتمان الزراعي ، بزمام مدينة طامية، وتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية.

إصلاح كسر بخط مياه الشرب بقرية فانوس في الفيوم

وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وبالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، وفي استجابة فورية لشكوى أهالى قرية فانوس بتنفيذ أعمال إصلاح كسر مفاجيء بخط مياه الشرب الرئيسي بعزبة الفراقصة، وضخ مياه الشرب مرة أخرى وذلك بحضور المهندس سلامه عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية لقرية فانوس.