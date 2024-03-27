«كابيتال لينك» تتعاقد مع «ماستر لينك» لتنفيذ إنشاءات بمشروع «كارديا».. بـ٥٧٠ مليون جنيه

أعلنت شركة كابيتال لينك للتطوير العقارى تعاقدها مع شركة ماستر لينك للإنشاءات لتنفيذ أعمال إنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع «كارديا» فى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 570 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة للإسراع بمعدلات التنفيذ فى المشروع والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.

ووقع التعاقد كل من أشرف بديع، ممثل رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري، والمهندس أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر لينك للمقاولات، وذلك بحضور مسئولى كلتا الشركتين.

وبهذا الخصوص قال أشرف بديع، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال لينك للتطوير العقاري، إن هذا التعاقد يتضمن تنفيذ أعمال بالمرحلة الأولى فى مشروع «كارديا»، على أن يتم انتهاء تنفيذ هذه الأعمال فى أبريل 2025، حيث يأتى هذا التعاقد ضمن خطة الشركة للتنفيذ السريع وبأعلى معايير الجودة فى المشروع، وهو ما يمكن من التنفيذ والتسليم فى المواعيد المحددة للعملاء ليستمتعوا بمجتمع عمرانى متكامل وراق يلبى لهم تطلعاتهم لينعموا بحياة هادئة داخل المشروع.

من جهته قال المهندس أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة ماستر لينك للمقاولات، إن مشروع «كارديا» إحدى العلامات المميزة التى ستتواجد فى منطقة R8 بالعاصمة الإدارية، حيث تفخر الشركة بالتعاون لتنفيذ أعمال بالمرحلة الأولى فى هذا المشروع البارز، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل بكامل طاقتها وجهودها لتنفيذ الأعمال المطلوبة فى التوقيت المحدد.