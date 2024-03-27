المؤبد للمتهم بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار، شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد بتهمة بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بمركز منيا القمح، كما أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تفاصيل الحكم على المتهم بقتل زوجته والشروع فى قتل شقيقها بالشرقية

وتعود أحداث القضية رقم 28578 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 3916 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 20 سبتمبر الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد أ أ أ" 34 عاما، سائق تروسيكل، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "أية ع ف" والشروع فى قتل شقيقها "حمدى ع ف" على إثر خلافات سابقة بينه وبين زوجته المجنى عليها.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل المجنى عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتلها وخطط لجريمته فى هدوء وروية على إثر خلافات سابقة فيما بينه وبين المجنى عليها، وتنفيذا لمخططه الإجرامى وما انعقدت عليه عزائمه فقد أعد لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وذخائر وتوجه للمكان الذى أيقن سلفا تواجدها به مترصدا لها وما أن أبصرها حتى أطلق صوبها عدة أعيرة نارية فأحدث ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من ذلك قتلها، وشرع فى قتل شقيقها المجنى عليه بأن أطلق صوبه أعيرة نارية قاصدا قتله هو الآخر، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج، فيما تقدمت تلك الجنايتين جناية أخرى أن المتهم فى ذات المكان وفى رابطة زمنية واحدة وضع النار عمدا فى مبنى مملوك للمجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، حكمًا بمعاقبة عامل الحبس سنة مع الشغل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بسبب خلافات الجيرة بالشرابية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أصاب المجني عليه بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتوجه إليه لمعاتبته فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض باستخدام عصى شوم وأصاب المتهم المجني عليه بعاهة مستديمة في الوجه استلزام خياطة 10 غرز أسفل الفك الأيمن.