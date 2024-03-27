Marvel Rivals لعبة إطلاق نار جماعية جديدة تشبه Overwatch

أعلنت Marvel Games و NetEase للتو عن لعبة إطلاق نار جماعية جديدة تشبه Overwatch تسمى Marvel Rivals.

كما يوحي الاسم، سيتم سحب الشخصيات القابلة للعب من جميع أنحاء Marvel Multiverse، بما في ذلك أعضاء Avengers وGuardians of the Galaxy وX-Men.

Marvel Rivals هي لعبة إطلاق نار تعتمد على الفريق 6 ضد 6 من منظور الشخص الثالث. ستكون اللعبة مجانية وستدور أحداثها داخل "عالم يتطور باستمرار".

بمعنى آخر، توقع الكثير من التحديثات الموسمية التي تقدم أبطالًا وأشرارًا وخرائط وتحديات جديدة.



أما بالنسبة لهؤلاء الأبطال والأشرار، فقد وعد المطورون بـ "مجموعة واسعة" من الشخصيات للاختيار من بينها، ولكن هذه القائمة ستقتصر على حوالي اثني عشر عند إطلاق ألفا في مايو.

سيتمكن المختبرون الأوائل من اللعب بشخصيات Spider-Man وBlack Panther وMagneto وMagik وثمانية أو تسعة شخصيات أخرى غير معلنة.

ذكر المطورون أن Rocket Raccoon وGroot وHulk وIron Man ستكون قابلة للعب، لكنهم لم يؤكدوا أنها ستكون متاحة مع الإصدار ألفا. تُظهر لقطات الشاشة الدكتور سترينج وستورم وساحرة القرمزي، من بين أبطال آخرين. يبدو أن المبدعين لديهم إمكانية الوصول إلى قائمة Marvel بأكملها. وهذا يعني حرفيًا أكثر من 80.000 شخصية محتملة قابلة للعب.

يعيش الرماة المعتمدون على الفريق أو يموتون من خلال خرائطهم. لم يذكر المطورون عدد الخرائط التي ستكون متاحة عند إطلاق إصدار ألفا، لكنهم استفزوا Asgard وTokyo عام 2099. واقترح NetEase أيضًا أن هذه البيئات ستكون قابلة للتدمير، مع قدرة بعض الأبطال على "إعادة تشكيل التضاريس" بمهاراتهم. القوى.

تتضمن القصة العديد من Doctor Dooms وجداول زمنية متعددة وأكوان متصادمة. إنها حماقة Marvel الكونية المعتادة. على أية حال، من المرجح أن يكون أفضل من المسلسل التلفزيوني Secret Invasion. مرة أخرى، سيكون إصدار ألفا متاحًا في شهر مايو لمشغلي أجهزة الكمبيوتر الشخصية. لا توجد كلمة حول إصدار وحدة التحكم.

هذه ليست لعبة Marvel الكبيرة الوحيدة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع. تعمل الكاتبة والمديرة الإبداعية السابقة لـ Naughty Dog وVisceral Games إيمي هينيج على لعبة حركة تعتمد على القصة تسمى Marvel 1943: Rise of Hydra. ستكون قادرًا على اللعب في العام المقبل.