الأم المتهمة بإلقاء رضيعها في الشارع: "عندي 5 عيال هاصرف عليه منين"

تواصل النيابة العامة في الجيزة التحقيق، في واقعة العثور على رضيع ملفوف في جلباب بمنطقة أبو النمرس، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لإنجابها 4 أطفال قبله وعدم تمكنها من والإنفاق عليه وتربيته.

عندى 5 عيال هاأصرف عليه منين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، وانتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

تم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة اخرى قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة لـ 23 مواطناً على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد استولي عاطل علي الحسابات الخاصة لـ 23 مواطناً على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.



وكان قطاع الأمن العام قد تمكن بمشاركة قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بعدد (23) مواطن على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.



وعُثر بحوزته على 2 هاتف محمول و5 شرائح هواتف المُستخدمة فى ارتكاب الوقائع و3 محافظ إلكترونية ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

