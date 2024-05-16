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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

متحدث المترو: لا حالات انتحار بالخط الأول والثاني

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

نفى قبل قليل أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق ، وجود اى حالات انتحار داخل محطات المترو بالخط الاول والثاني، لافتا إلى أن الخطوط تعمل بكامل طاقتهم وبانتظام . 

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اعلن أحمد عبدالهادي بكير، أنه لا يوجد تكدس أو ازدحام في الخط الاول والثانى بمترو الانفاق . وأشار متحدث المترو أنه يعمل بانتظام وبكامل طاقته ولا يوجد حاليا زحام بالمحطات ولا اى اعطال .

 واوضح أنه كان يوجد عطل فى محطات المعدلات الكهربائية وتم اصلاحه على الفور فى اقل من ٤ دقائق.


 

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