متحدث المترو: لا حالات انتحار بالخط الأول والثاني

نفى قبل قليل أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق ، وجود اى حالات انتحار داخل محطات المترو بالخط الاول والثاني، لافتا إلى أن الخطوط تعمل بكامل طاقتهم وبانتظام .

اعلن أحمد عبدالهادي بكير، أنه لا يوجد تكدس أو ازدحام في الخط الاول والثانى بمترو الانفاق . وأشار متحدث المترو أنه يعمل بانتظام وبكامل طاقته ولا يوجد حاليا زحام بالمحطات ولا اى اعطال .

واوضح أنه كان يوجد عطل فى محطات المعدلات الكهربائية وتم اصلاحه على الفور فى اقل من ٤ دقائق.



