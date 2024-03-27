إحالة مدير مدرسة للتحقيق بتعليم أبوتشت

أحال المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال اليوم الاربعاء 2024/3/27 مدير مدرسة الجربة الابتدائية، وذلك لعدم انتظام الدراسة والانضباط الإداري بالمدرسة وكريم مدير مدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي لجهودة المبذولة في انتظام الدراسة والانضباط الإداري بالمدرسة، جاء ذلك خلال تفقد مدير عام الإدارة لعدد من مدارس أبوتشت لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الجوالات الميدانية اليومية للمدارس.

شملت جولته تفقد مدرسة الجربة الابتدائية وشيبة الحمد للتعليم الأساسي واللطاسنة للتعليم الأساسي تفقد المدير العام حجرات الفصول والأنشطة والمعامل وقاعات رياض الأطفال والحديقة المدرسية والفناء المدرسي ودورات المياه وتجاذب االاحاديث والشرح مع التلاميذ واشاد بالمستوى التعليمي للتلاميذ وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول. كما قام بمتابعة السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل زيارات الموجهين للمودا الاساسية والأنشطة التربوية، وسجل 5 سلوك.

و شدد مدير عام الإدارة علي ضرورة تسجيل الغياب الفعلي للتلاميذ اولا بأول واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، مؤكدا علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتفعيل حصص المشاهدة والأنشطة التربوية لجذب التلاميذ داخل المدرسة.

رافق مدير عام الإدارة بأبوتشت خلال جولته هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء.