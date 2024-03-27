موقف نجم مانشستر سيتي المصاب من مباراة ريال مدريد

تلقى المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي صدمة قوية بعد إصابة لاعبه كايل ووكر مع منتخب انجلترا في مباراته ضد البرازيل.

وكان ووكر قد غادر أرض الملعب أمام البرازيل، في الدقيقة “20” من اللقاء، حيث لم يستطيع ظهير مانشستر سيتي إكمال المواجهة، بعدما سقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب.

ويعاني ووكر من بعض الإصابات العضلية والتي ساهمت في غيابه أيضًا أمام بلجيكا مساء أمس، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتوقعت بعض التقارير الصحفية، بأن يكون ووكر جاهزا لخوض مواجهة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، في التاسع من إبريل المقبل.

وبحسب صحيفة سكاي سبورت، فإن كايل ووكر يعاني من مشاكل في أوتار الركبة.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة مشاركته أمام أرسنال في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل صعبة للغاية، وقد يكون جاهزا للمشاركة في مباراة ريال مدريد.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي في مواجهة صعبة ضد ريال مدريد.