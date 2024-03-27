أمطار غزيرة في استقبال بعثة الأهلي بتنزانيا

هطلت أمطار غزيرة بشدة عقب وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا، واستمر هطول الأمطار لبعض الوقت حتى وصول البعثة إلى مقر إقامة الفريق بالفندق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة إلى تنزانيا ظهر اليوم الأربعاء.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي كشف عن قائمة المارد الأحمر لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.



قائمة الأهلي لمباراة سيمبا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود كهربا وموديست.

