الأهلي يخوض مرانه الأول في تنزانيا مساء اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تنزانيا مساء اليوم استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني.



ويخوض الفريق تدريبه الأول في تمام الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) على أحد الملاعب القريبة من مقر إقامة البعثة.



ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة؛ إلى تنزانيا ظهر اليوم الأربعاء.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة المارد الأحمر لمباراة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



قائمة الأهلي لمباراة سيمبا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكريم فؤاد وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي.

وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

الهجوم: محمود كهربا وموديست.

