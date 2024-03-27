رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم دعوة ملك البحرين للمشاركة في القمة العربية المقبلة

تسلّم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، دعوة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر لها الخميس 16 مايو المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن رئيس الحكومة استقبل اليوم موفد ملك البحرين وحيد مبارك سيار، وتسلم منه الرسالة؛ للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأكد المسئول البحريني أن ماركة ميقاتي في أعمال هذه القمة سيكون لها بالغ الأثر والأهمية في ظل الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن العربي في الوقت الحاضر.

الرئيس العراقي يتسلم دعوة من ملك البحرين لحضور القمة العربية المقبلة

تسلّم الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، رسالة خطيّة من الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عاهل البحرين، تضمنت دعوته للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها البحرين خلال شهر مايو المقبل.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية في الرئاسة العراقية، نقل القائم بالأعمال البحريني خالد أحمد المنصور، تحيات الملك حمد بن عيسى إلى الرئيس العراقي، وتمنياته للشعب العراقي بدوام الاستقرار والتقدم.

وأكد رشيد، حرص العراق على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، وخروجها بقرارات تسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقة وبما يحفظ مصالحها ويلبي تطلعاتها في العيش بأمن واستقرار وسلام.

بدوره، أكد القائم بالأعمال البحريني تطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس العراقي في قمة البحرين لما يملكه العراق من دور محوري في المحيطين الإقليمي والدولي.

كان الرئيس العراقي أكد لممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية، الذين التقاهم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن العراق استعاد دوره المحوري والمؤثر في المنطقة من خلال تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، وجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام إقليميًا ودولياً، ودعمه إقامة المشروعات الاقتصادية والتجارية المشتركة التي تعود بالمنفعة على المنطقة.