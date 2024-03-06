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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي: محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان

نجيب ميقاتي- القتئم
نجيب ميقاتي- القتئم بأعمال رئيس وزراء لبنان

أكد نجيب ميقاتي، القائم بأعمال رئيس وزراء لبنان، أن حزب الله يتحلى بضبط النفس ويرغب في تحقيق الاستقرار بجنوب لبنان، لافتا إلى أن هناك محادثات غير مباشرة بشأن وقف الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ خلال شهر رمضان المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته القاهرة الإخبارية. 

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ووفقا لما أعلنته الوكالة اللبنانية، فقد أعلن حزب الله اللبناني أمس الثلاثاء،  تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا على تلة الطيحات على الحدوداللبنانية، فضلا عن استهداف قوة للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالصواريخ، وتم تدمير تجهيزاتها واندلعت النيران فيها. 

وجاء في بيان حزب الله: "دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة استهدفنا ظهر الثلاثاء، قوة ‏عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بضربة صاروخية؛ ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدمير تجهيزاتها واندلاع النيران فيها، التي ما زالت مشتعلة حتى لحظة صدور هذا البيان".

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