مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق الفيوم بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

أوضحت التحريات الأولية أن عجلة القيادة اختلت في بد سائق إحدى السيارتين نتيجة السرعة الزائدة مما أدي إلى إصابتهما ومصرع شخصين نتيجة الحادث.

تلقت غرفة العمليات بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الفيوم بالجيزة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ضبط شخصين نصبا على صاحبة شركة في القاهرة



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، شخصين بالقاهرة لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحبة شركة للاستيراد والتصدير ، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموال منها من قبل آخرين انتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق احتيالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم ، ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والاستيلاء منها على مبلغ (3 مليون جنيه) وعقب استلامهما المبلغ قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكوران بدائرة قسمى شرطة (البساتين – مدينة نصر ثالث) حيث أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من الأجهزة اللاسلكية – 2 نموذج خاتم شعار الجمهورية "مقلدان" - كارت تصريح مقابلة خالى البيانات "مزور" – عدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية - طلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية "تعيين وظائف ، تخصيص قطع أراضى" – عدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالى 651 جرام – عدد من ساعات اليد – الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – سيارة) وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط القائمين على ترويج الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية على الفيسبوك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على إدارة مجموعة عبر موقع "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (4 أشخاص من بينهم القائم على إدارة المجموعة المشار عليها ومستخدمى 3 حسابات للترويج لبيع صواعق كهربائية وأسلحة بيضاء) ، وبحوزتهم (3 صواعق كهربائية – مبالغ مالية - 4 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم).

وبمواجهتهم أقروا بمزاولة ذلك النشاط بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والصواعق المضبوطة بغرض استخدامها فى استدراج ضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شاب في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالشرابية

لقي شاب مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الشرابية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة المختصة.

يدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب مشاجرة في شارع البستاني بمنطقة الشرابية ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب عشريني في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات؛ والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.