كيف كان يتعامل الرسول مع زوجانه وأحفاده (فيديو)

قال الشيخ موسى الفواخري، إن رسالة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تتجلى في كل معاني الرحمة فهو "الرحمة المهداة"، مشيرا إلى أنه غرس معاني الرحمة في أصحابه وأوصاهم بها وملأ تعاليمه بذكرها.

الرحمة هي الصفة التي اختارها الله لعباده دون سائر صفاته في فاتحة الكتاب

وأضاف الفواخري، خلال تقديمه لبرنامج «وتطمئن قلوبهم» المذاع على قناة “صدى البلد” أن الرحمة هي الصفة التي اختارها الله لعباده دون سائر صفاته في فاتحة الكتاب، موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان مع زوجاته يُكرِم ولا يهين، يُوجِه وينصح، لا يعنِف ويجرح.

الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته في أعباء المنزل

ولفت الشيخ موسى الفواخري، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجاته في أعباء المنزل، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب حفيديه الحسن والحسين حبا شديدا.

دعاء الصائم في شهر رمضان مستجاب

وفي رمضان، ورد عن الرسول الكريم محمد -صلّى الله عليه وسلّم- بان دعاء الصائم في شهر رمضان مستجاب، ومن هذه الأدعية النبوية التي وردت عن نبينا العظيم ما يلي.

"اللّهم إني عبدُك وابن عبدِك وابن أمتِك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمت به أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همّي." رواه الألباني عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح.

اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النّار

"اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النّار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللّهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللّهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمعزم." رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها.