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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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تحذير الرسول من زواج الأقارب.. حكمة نبوية تتجاوز العصور (فيديو)

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن هناك من قصر الصفات الوراثية على لون العين والبشرة والطول والقصر وبعض الناس رفضوها في الصفات الخلقية.


وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كروموسومات تحمل كل الصفات وهناك صفات اسمها متنحية. 

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وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن هناك كروموسوم يتنحى مثل الخاص بالذكاء وهناك كروموسوم سائد عندما يكون مأخوذ من الأم والأب، إما أن يعمل أو لا يعمل.


وأوضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منذ 1400 عام من زواج الأقارب خشية من انتقال الأمراض بسبب الكروموسوم المتنحي في الأب والأم، إذا التقوا في الابن يكون كروموسوم سائد.


وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، إلى أن الصفة المتنحية لا تصبح سائدة إلا إذا أخذتها من الأب والأم، أما لو انتقلت لك من أحدهما تظل متنحية كما هي.


وأردف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أنه لو هناك فتاة من عائلة ثانية عندها نفس الحالة لا تتزوجها حتى لا تلتقي الكروموسومات المتنحية وتصبح سائدة.


وواصل الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بكلية طب قصر العيني، أن هناك كشف طبي قبل الزواج ليتأكد من أن الزواج صحيح علميا وصحيا، معلقا «مليش دعوة بقصص الحب».


واختتم أن هناك أمراض كثيرة وراثية نتيجة زواج الأقارب، قائلا حاشا لله أن نطعن في زواج الأقارب فمنهم من أنجب أطفال زي الفل ولكن هذا تنبيه لما هو قادم.

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