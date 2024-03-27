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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم منتخب مصر السابق: حسام حسن سيتعلم من أخطاء البطولة الودية

حسام حسن
حسام حسن

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق أن مباراة كراتيا مفيدة لـ منتخب مصر للاستفادة من سلبياتها في القادم بعدما خسر الفراعنة أمامهم بنتيجة 4-2.

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وكان منتخب مصر تأهل لنهائي كأس عاصمة مصر الإدارية بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف، ليواجه كرواتيا لكنه خسر بنتيجة 4-2.

أضاف عبدالملك في تصريحات تلفزيونية بالتأكيد طريقة لعب منتخب مصر ستكون مختلفة أمام بوركينا فاسو، وحسام حسن سوف يستفيد من سلبيات البطولة الودية.

وواصل: افتقدنا بكل تأكيد محمد صلاح، وهو نجم كبير ووجوده مهم، ولا يجب أن يتم توسيع نقطة الخلاف بينه وبين حسام حسن.

وتابع نجم الزمالك السابق: منتخب كرواتيا استغل محللي الأداء بشكل جيد بعد الشوط الاول، ونجح في استغلال ثغرات الدفاع في منتخب مصر خصوصا في الكرات الثابتة، مدافعي مصر لم يتعاملوا جيدًا معها خلال شوطي اللقاء، استقبلنا 4 أهداف بخلاف الكرات التي ضاعت من جانب الضيوف.

وأشار إلى أن حسام حسن ينفذ أفكاره الفنية فقط، ورأي الجهاز المعاون استشاري فقط بالنسبة له، ولابد من الاستفادة من البطولة الودية، خصوصا الشكل الفني والطريقة الأصلح لمواجهة أي منافس، علينا تحديد حجم الخصم وكرواتيا كانت تختلف عن نيوزيلندا، المنتخب الكرواتي لديه تاريخ كبير وحصل على برونزية كأس العالم.
 

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