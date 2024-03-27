عفت نصار: تريزيجيه "عشوائي".. لا يستحق اللعب مع منتخب مصر

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر لا يستحق التواجد في صفوف الفراعنة.

وقال نصار فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "تريزيجيه لاعب عشوائي ولا يجب أن يكون دوليا ويلعب لمنتخب مصر، فهو محظوظا فقط".

وأضاف: "هناك لاعبين هم من يستحقوا فقط التواجد مع منتخب مصر وهم محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم".

منتخب مصر يسقط أمام كرواتيا برباعية في نهائي كأس العاصمة

وتوج منتخب كرواتيا بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد فوزه الكبير على منتخب مصر برباعية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما أمس بنهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب مصر في المباراة رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، بينما سجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش و برونو بيتكوفيتش و اندريج كراماريتش و لوفرو ماير.