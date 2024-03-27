ملخص أحداث الحلقات الـ 16 والأولى من النصف الثاني للمسلسلات الرمضانية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، ‏على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقات الـ 16 ‏والأولى من النصف الثاني للمسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.‏

الحلقة الـ16 من مسلسل «الحشاشين»

وفي الحلقة الـ16 من مسلسل «الحشاشين» تضمنت الأحداث حيلة برزك أميد للهروب من الشام بعد قتل الشاة الخارج عن طائفة الحشاشين، بعدما وقع في قبضة الشرطة إلا انه احتال عليهم وطلب منهم أن يتركوه مقابل مبلغ مالي كبير على باب المدينة، وعلى باب المدينة أعطاهم كيس من الذهب، وأثناء إمساك الجنود الكيس قتلهم.

الحلقة الأولى من مسلسل «جودر»

وفي الحلقة الأولى من مسلسل «جودر» بدأت شهرزاد في حكاية جودر لشهريار، وفي مصر وفي حارة سعد السعود ولد مولود اسمه جودر، البداية كانت بحمل آيتن عامر بمولود، وخلال ولادتها بيبلغ ابنها والده عمر بالولادة، ووقتها كان معاه تاجر بيشتري منه بضاعة اسمه جودر، وفي يوم سبوع جودر كانت تراقبهم بومة عن بعض، وتذهب لمقر طقوس الشمعيين وتتحول لإنسان وتبلغهم بولادة الطفل جودر عمر المصري.

جدير بالذكر أن من ضمن مسلسلات رمضان التي تشهد نسبة مشاهدة عالية مسلسل المداح للنجم حمادة هلال والذي يعد من الأعمال التي تواصل نجاحها على مدار 3 أعوام، فمنذ عام 2021 يعرض كل رمضان جزء جديد من أحداث مسلسل المداح ومواجهات جديدة للشيخ صابر مع عالم الجن.

تفاصيل مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

المسلسل تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

يواصل النجوم حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، تصوير مشاهدهم في مسلسل المداح أسطورة العودة، الذي مقرر أن يشارك في دراما رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل المداح أسطورة العودة، بطولة النجوم حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، البوستر الرسمي للعمل المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وضم بوستر مسلسل المداح أسطورة العودة نجوم العمل، وهم: حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، مي سليم.

وتشهد أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة، جانبًا كبيرًا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح ويجسده حمادة هلال، مرحلة جديدة من التحديات ومواجهات الجنية مليكة وهي سهر الصايغ.

وتعود سهر الصايغ في دور "مليكة"، وهي الجني الذي عاد ليُحارب الشيخ صابر، الذي حاول خلال الأجزاء الماضية القضاء على شر الجن والدخول في مواجهات مع العالم الاخر .

مسلسل المداح الجزء 3

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج، وتم عرضه في رمضان 2023 على شاشة "MBC مصر".