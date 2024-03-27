‎الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (شاهد)

توقّعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم على ‏أغلب المحافظات، ليكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ‏وجنوب البلاد، على أن يستمر ارتفاع الحرارة حتى الأسبوع المقبل.‏

متوقع أن يميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين لمياء حمدين وبسنت الحسيني ومصطفى كفافي، ‏على القناة الأولى والفضائية المصرية: «متوقع أن يميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، مصحوبا بـ نشاط ‏للرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد».‏

الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه فرصة لسقوط الأمطار غدًا

وتابعت عضو هيئة الأرصاد، أن الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه فرصة لسقوط الأمطار غدًا، خاصة المناطق الساحلية ‏ومحافظات وجه بحري، ويوم الجمعة تنكسر الموجة الحارة.

وواصل أنه متوقع وصول درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي بـ7 ‏درجات، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس‎.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت أن هناك استمرار في الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدًا الأربعاء الموافق اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، حيث تسود أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت، وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة:- العظمى 31 والصغرى 19

الإسكندرية: العظمى 30 والقاهرة 18

وادي النطرون:- العظمى 31 والصغرى 18

طنطا:- العظمى 30 والصغرى 17

شبين الكوم:- العظمى 31 والصغرى 17

دمنهور:- العظمى 29 والصغرى 18

مطروح:- العظمى 31 والصغرى 17

السلوم:- العظمى 32 والصغرى 17

سيوة:- العظمى 32 والصغرى 16

بورسعيد:- العظمى 30 والصغرى 19

دمياط:- العظمى 27 والصغرى 19

الزقازيق:- العظمى 32 والصغرى 19

المنصورة:- العظمى 28 والصغرى 18

الإسماعيلية:- العظمى 32 والصغرى 20

السويس:- العظمى 31 والصغرى 19

العريش:- العظمى 31 والصغرى 19

رفح:- العظمى 29 والصغرى 18

راس سدر:- العظمى 30 والصغرى 13

نخل:- العظمى 32 والصغرى 8

طابا:- العظمى 29 الصغرى 15

كاترين:- العظمى 26 الصغرى 8

الطور:- العظمى 30 الصغرى 17

شرم الشيخ:- العظمى 30 الصغرى 19

الغردقة:- العظمى 30 الصغرى 19

مرسى علم:- العظمى 30 الصغرى 20

الفيوم:- العظمى 32 الصغرى 18

بنى سويف:- العظمى 32 الصغرى 18

المنيا:- العظمى 33 الصغرى 17

أسيوط:- العظمى 32 الصغرى 17

سوهاج:- العظمى 32 الصغرى 18

قنا:- العظمى 33 الصغرى 19

الأقصر:- العظمى 33 الصغرى 19

أسوان:- العظمى 33 الصغرى 20

أبو سمبل:- العظمى 32 الصغرى 16

الوادي الجديد:- العظمى 31 الصغرى 16

شلاتين:- العظمى 29 الصغرى 18

أبو رماد:- العظمى 28 الصغرى 19

حلايب:- العظمى 26 الصغرى 19

رأس حدربة:- العظمى 29 الصغرى 18