الأرصاد تكشف مفاجأة عن موعد تحسن الأحوال الجوية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدا حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن حالة عدم الاستقرار كان سريعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى، مساء اليوم: " البلاد تأثرت بمنخفض جوي سريع، ولكن مع الغد سيكون هناك تحسن في حالة الطقس.

عودة للارتفاع في درجات الحرارة مع يوم الثلاثاء

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك عودة للارتفاع في درجات الحرارة مع يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، لافتة إلى أن هناك فرص أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد.