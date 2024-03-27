شبح الإصابات يحاصر الاتحاد السعودي وموسم متواضع للنمور

يعاني فريق الاتحاد السعودي من كثرة الإصابات بصفوفه خلال الموسم الجاري والتي بلغت 45 إصابة حتى الآن، مع مرور 24 جولة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الموسم الحالي حرمان الاتحاد من خدمات عدد كبير من نجومه أبرزهم ثنائي الدفاع أحمد شراحيلي وأحمد حجازي الذي تغيب لفترة طويلة قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى بعد تعافيه.

كما تغيب كريم بنزيما لفترات طويلة بسبب إصابات متكررة والنجم البرازيلي رومارينيو والحارس مارسيلو جروهي.

بنزيما يعود لقيادة هجوم الاتحاد في مواجهة الفيحاء

تأكد بشكل رسمي عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما لقيادة هجوم فريق الاتحاد السعودي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وحرمته من المشاركة مع النمور في أكثر من مباراة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم أن بنزيما تعافى بشكل كامل من الإصابة وشارك في تدريبات الفريق الجماعية، وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام الفيحاء في الدوري.

ومن المتوقع أن يتواجد الرباعي عبد الرزاق حمدالله و كريم بنزيما و رومارينهو و جوتا ف قيادة هجوم الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء بمباراة يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء والقناة الناقلة:

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الجاري.