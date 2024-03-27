بنزيما يعود لقيادة هجوم الاتحاد في مواجهة الفيحاء

تأكد بشكل رسمي عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما لقيادة هجوم فريق الاتحاد السعودي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وحرمته من المشاركة مع النمور في أكثر من مباراة.

وأكدت تقارير صحفية سعودية اليوم أن بنزيما تعافى بشكل كامل من الإصابة وشارك في تدريبات الفريق الجماعية، وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام الفيحاء في الدوري.

ومن المتوقع أن يتواجد الرباعي عبد الرزاق حمدالله و كريم بنزيما و رومارينهو و جوتا ف قيادة هجوم الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء بمباراة يوم الجمعة المقبل.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء والقناة الناقلة:

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل الموافق 29 مارس الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الجاري.