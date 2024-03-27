الأهلي يغادر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل على الملعب الوطني مكابا، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستكون في القاهرة يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، وذلك لإتاحة الفرصة للمارد الأحمر للراحة قبل مباراة العودة أمام الفريق التنزاني بالقاهرة.