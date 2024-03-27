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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يغادر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

مغادرة الأهلي إلة
مغادرة الأهلي إلة تنزانيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا صباح اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي يفوز على سموحة في دوري اليد

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الأهلي يفوز على سموحة ويتأهل لنصف نهائي كأس الطائرة

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما يوم الجمعة المقبل على الملعب الوطني مكابا، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة والتي ستكون في القاهرة يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري المصري، وذلك لإتاحة الفرصة للمارد الأحمر للراحة قبل مباراة العودة أمام الفريق التنزاني بالقاهرة.

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