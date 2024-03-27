الأهلي يفوز على سموحة في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة نادي سموحة بالإسكندرية، وقدم خلالها رجال اليد عرضًا قويًّا على صعيد الهجوم والدفاع.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 18-7، قبل أن يستمر الأداء المميز في الشوط الثاني، ليحسم الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 35-15.

كان «رجال يد الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق الجزيرة بنتيجة 31-16، ضمن منافسات بطولة الدوري.