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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفوز على سموحة ويتأهل لنصف نهائي كأس الطائرة

فريق الأهلي للكرة
فريق الأهلي للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على ضيفه فريق سموحة بنتيجة 3-1.

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أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.

تقدم الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-13، وتفوق سموحة في الشوط الثاني بنتيجة 25-23، قبل أن يعود الفريق ويتقدم مرة أخرى بعد حسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-22، ثم تفوق خلال الشوط الرابع بنتيجة 25-14.

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