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الأربعاء 27 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أدعية اليوم السابع عشر من رمضان

الدعاء
الدعاء

أدعية اليوم السابع عشر من رمضان.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال  شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.

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الأزهر للفتوى: الدعاء هو العبادة

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بالفيديو.. مدرس فلسفة بجامعة الأزهر: الدعاء عبادة ومصدر سعادة


ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:
اَللّهُمَّ وَفِّقْنى فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْنى فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِنى فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِنى فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لى الحَوائِجَ والآمال
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهو قولي
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
اللهم لا تحرمني رحمتك في هذه الأيام، واجعلني من الصالحين المستغفرين واجعلني ممن يتوكلون عليك واجعلني من المحسنين في هذا الشهر العظيم.

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