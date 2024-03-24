الأحد 24 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بالفيديو.. مدرس فلسفة بجامعة الأزهر: الدعاء عبادة ومصدر سعادة

الدعاء
الدعاء

قالت الدكتورة رحمة دويدار، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف،وإن هناك سؤال يأتي فى ذهن الكثيرين حول لماذا ندعى الله رغم إن كل أقدارنا مكتوبة؟، موضحة أن الانقطاع عن الدعاء يعني الانقطاع عن مصدر السعادة.

واوضحت ، خلال حلقة برنامج "لصاحب نصيبها"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن الدعاء هو مصدر السعادة في الحياة، مضيفة:"لو انقطعت عن الدعاء فأنت انقطعت عن مصدر سعادتك فى الدنيا والآخرة".

وتابعت مدرس العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر: "بندعى ربنا لأن الدعاء عبادة مثل الصلاة والصوم.. أيوة الأقدار مكتوبة وفيها إنه هيدعى ربنا، يعنى مريض خد بالأسباب وراح للدكتور وأخد العلاج وبيكون مكتوب إنه دعا ربنا فاستجاب له، فالدعاء يرد القضاء ويرفع الدرجات والبلاء".

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

 

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