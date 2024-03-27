وزير الاتصالات: 65 شركة أجنبية تنشأ وتتوسع في مراكز التعهيد بمصر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن 65 شركة أجنبية تنشأ وتوسع مراكز تعهيد في مصر.

أوضح طلعت خلال لقاء صحفي، الثلاثاء، أن الهدف هو خلق فرص عمل بالآلاف يتمكن من خلالها الشاب توفير من 25 ألف إلى 30 ألف دولار في السنة، وهم لا يحتاجون تدريب مكثف.

أكد طلعت أن صادرات مصر من 3.7 مليار دولار في 2023 ونستهدف للوصول إلى 9 مليار دولار بنهاية 2026.

أشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بدد العاملين في القطاع إلى 500 ألف بنهاية عام 2026.

لفت وزير الاتصالات إلى أن تكلفة تدريب المتدرب تبدأ من 25 ألف تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.