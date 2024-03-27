وزير الاتصالات: تدريب 400 ألف متدرب بمنح مجانية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة دربت 400 ألف متدرب للحصول على وظائف.

تابع طلعت خلال لقاء صحفي، الثلاثاء أن جميع المبادرات مجانية بالكامل، والشرط الوحيد هو انطباق الشروط على المتدربين.

كشف وزير الاتصالات عن كيفية تأهيل الشباب لوظائف المهنيين المستقليين، من خلال تقديم دورات تدريبية على المهارات واللغات.

تابع طلعت أن الوظائف الحرة مكنت الشباب من العمل مع شركات أجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر الحدود.

أشار وزير الاتصالات إلى استقطاب شركات أجنبية للاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل للشباب.

أشاد وزير الاتصالات بتواجد الشركات الهندية في مصر لأنها تسيطر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم بنسبة 60%.