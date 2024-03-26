الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كرواتيا يتقدم على منتخب مصر بالهدف الثاني

بتكوفيتش لاعب كرواتيا
بتكوفيتش لاعب كرواتيا

تقدم منتخب كرواتيا بالهدف الثاني في شباك منتخب مصر لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

txt

كأس العاصمة.. كرواتيا يسجل التعادل في شباك منتخب مصر

وأحرز بتروفيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 59 من عمر اللقاء بعد ركنية متقنة نفذها القائد لوكا مودريتش.

تشكيل كرواتيا أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: نيديجكو لابروفيتش

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول، دوماجوف فيدا

خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: برونو بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، ماركو بياتسا

الجريدة الورقية