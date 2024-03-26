كرواتيا يتقدم على منتخب مصر بالهدف الثاني

تقدم منتخب كرواتيا بالهدف الثاني في شباك منتخب مصر لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وأحرز بتروفيتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 59 من عمر اللقاء بعد ركنية متقنة نفذها القائد لوكا مودريتش.

تشكيل كرواتيا أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: نيديجكو لابروفيتش

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول، دوماجوف فيدا

خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: برونو بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، ماركو بياتسا