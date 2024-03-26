كأس العاصمة.. كرواتيا يسجل التعادل في شباك منتخب مصر

سجل منتخب كرواتيا هدف التعادل في شباك منتخب مصر لتصبح النتيجة 1-1 في مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الدولية.

وأحرز نيكولا فلاسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 21 مستفيداً من خطأ في التكرير من لاعبي منتخب مصر.

تشكيل كرواتيا أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: نيديجكو لابروفيتش

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول، دوماجوف فيدا

خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: برونو بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، ماركو بياتسا