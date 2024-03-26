مسلسل الحشاشين الحلقة 16| حسن الصباح يخطط لإنقاذ أنصاره من حصار السلطان الجديد

شهدت الحلقة ١٦ من مسلسل الحشاشين، خطة حسن الصباح لإنقاذ اتباعه من حصار السلطان الجديد لـ قلعة آلموت، وقرر الاتفاق مع كافة القبائل المجاورة، وإرسال بعض الرسائل المضللة، لتضليل جيش السلطان، إضافة إلى تجيند بعض شباب وأطفال القبائل في الجيش السلجوقي، ولكن ولائهم لـ حسن الصباح.

كما شهدت الحلقة 16شهدت أحداث الحلقة ١٦ من مسلسل "الحشاشين" بتنفيذ برزك آميد عملية اغتيال، المختار الذي يدعي منصور، المكلف بقتل الإمام الغزالي، وقُتل بعد معركة مع برزك آميد، وعاد إلى قلعة آلموت، ولكن كان يحمل خبر سيئ.



وقرر سلطان الدولة السلجوقية حصار قلعة آلموت ولكن بجيش كبير، وذلك من أجل القضاء على حسن الصباح وأتباعه، وذلك عن طريق حصار كافة القلاع، المجاورة لـ القلعة.

وطلب عمر الخيام من حسن الصباح مغادرة القلعة، لأنه لا يريد البقاء فيها بعد ما قام حسن الصباح بقتل ابنه الحسين دون رحمة، ووافق شيخ الجبل، وأمن له الطريق، وأعطاه ما يريد.

وانتهت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الحشاشين، بانتشار دخان كثير في غرفة حسن الصباح، وقام بفتح الباب وجد النيران مشتعلة، وهذا ما نعرف سره في الحلقة القادمة.

تعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.