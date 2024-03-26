فقرات متنوعة فى التدريبات للاعبى الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرات خططية متنوعة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت هذه الفقرات التركيز على العديد من الجوانب والأفكار الخططية الخاصة بالفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز للفريق وأعضاء الجهاز المعاون قيادة الفقرات الفنية، و تم التركيز على كافة التفاصيل وتصحيح الأخطاء من خلال محاضرات فنية متواصلة أثناء أداء التدريبات.

و خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تحت قيادة المدير الفني، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.