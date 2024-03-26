الشيبي يرفض 120 ألف دولار مقابل الظهور مع رامز جلال

كشف مصدر مقرب من الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز أنه رفض مبلغا بقيمة مالية كبيرة نظير الظهور في برنامج رامز جلال المذاع على إم بي سي مصر، في حلقة بصحبة حسين الشحات لاعب الأهلي بعد تعدي الأخير عليه بالسب والضرب الموسم الماضي عقب مباراة الفريقين في نهاية الدوري.

كشف المصدر عن أن عرض وسيط قناة إم بي سي مصر على الشيبي وصل إلى 120 ألف دولار يحصل عليها اللاعب إلا أنه رفض تماما، مشددا أنه لا يقبل طرح الفكرة من الأساس ولا يفضل هذه النوعية من البرامج التي تفتقد المصداقية لدى المشاهد، كما أنه يرفض استغلال القضية تجاريا وإنما يبحث عن حقه فقط.

واضطرت القناة في النهاية إلى ظهور زميل الشحات في الأهلي أكرم توفيق بديلا للشيبي.

يذكر أنه في يوم 23 يوليو 2023 تعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي، ليقرر اللاعب اللجوء إلى القضاء المصري للحصول على حقوقه.