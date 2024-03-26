السيطرة علي حريق مخزن بمراكب الصيد في دمياط

سيطرت قوات الحماية المدنية بدمياط، على حريق نشب داخل مخزن واير خاص بمراكب الصيد بمحافظة دمياط، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة علي حريق مخزن بمراكب الصيد بدمياط

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ من الحماية المدنية نشوب حريق داخل مخزن عزبة البرج.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق نشب داخل مخزن واير خاص بمراكب الصيد، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق سيارة نقل لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالشيخ زايد



كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك من مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة نقل مقطورة بالسير عكس الاتجاه أعلى طريق المحور بالشيخ زايد بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة التسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

السيطرة علي حريق ميني باص بالطريق الزراعي بنها - المنصورة

وفي واقعة آخرى،شهد الطريق الزراعي بنها - المنصورة، بمنطقة جمجرة الجديدة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء ، حادث احتراق ميني باص،وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال حريق ميني باص بالطريق الزراعي بنها - المنصورة، بمنطقة جمجرة الجديدة في محافظة القليوبية، حيث انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنتا من إخماد الحريق دون إصابات والبدء في عمليات تبريد، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.