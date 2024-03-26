السيطرة علي حريق عقار شهير في منيل الروضة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، على حريق اندلع داخل عقار شهير بمنطقة منيل الروضة التابعة لمحافظة القاهرة، دون وقوع أي اصابات أو خسائر في الأرواح، وتواصل القوات عمليات التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود حريق في عقار شهير في منيل الروضة بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، مدعمة بـ 4 سيارات إطفاء.

وتم فرض كردون أمني حول الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتواصل عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

السيطرة علي حريق بمصنع دلتا فوم بأكتوبر

وفي واقعة اخري ، سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة ، على حريق نشب بمصنع دلتا فوم بالمنطقة الصناعية بمنطقة أكتوبر، بعد إصابة 4 عمال جراء الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بمصنع دلتا فوم بالمنطقة الصناعية وإصابة 4 أشخاص.

وتبين أنه في أثناء العمل فوجئ أحد العمال باشتعال المولد مما أدى إلى اشتعال الحريق، والذي نشب بسبب ماس كهربائي.

وأصيب كل من كمال، م، 22 سنة، عامل، ومحمد، أ، 17 سنة، ومحمد، خ، 25 سنة، جميعهم عمال ومصابون باختناق، ومحمود، م، 16 سنة، مصاب بحرق في الوجه والظهر.

إحالة ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية للنيابة

وفي واقعة اخري ، أحالت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية "معاوني مباحث بمركز شرطة السنبلاوين" إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محضر ضبط 3 أشخاص واتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.