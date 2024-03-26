أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منح دراسية في المدرسة الفندقية الألمانية بالجونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك خلال خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمديري المديريات التعليمية في مختلف المحافظات.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ اللازم للإعلان عن المنحة لطلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس التابعة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى استهداف إحدى المؤسسات للتنمية الاجتماعية تقديم منح دراسية في المدرسة الفندقية المصرية الألمانية بالجونة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ترتكز أولويات القبول على الطلاب الذين ينتمون لأسر محدودة ومعدومة الدخل مع الأفضلية للمستفيدين من المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة وتغطى المنحة مصروفات الدراسة والإعاشة ويسكن الطلبة طوال مدة الدراسة بالمدرسة لكل طالب يتم قبوله طبقا لمعايير المنحة.

شروط منح المدرسة الفندقية الألمانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن شروط المنح الدراسية في المدرسة الفندقية الألمانية بالجونة تشمل الآتي:

أن يكون المتقدم للدراسة في المدرسة الفندقية الألمانية حاصل على الشهادة الإعدادية العامة للعام 2024. أن يجتاز المتقدم للدراسة في المدرسة الفندقية الألمانية الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها المدرسة ومؤسسة ساويرس مع الطالب. أن يجتاز المتقدم للدراسة في المدرسة الفندقية الألمانية الكشف الطبي الذي يبين أن الطالب خالي من الأمراض المعدية والمزمنة. وجود احتياج مادي لأسرة الطالب المتقدم للدراسة في المدرسة الفندقية الألمانية.



نبذة عن المدرسة الألمانية الفندقية

والمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، وهي المدرسة الأولى من نوعها في مصر التي توفر فرصة التعليم الفندقي على أساس مهني صحيح.

وتبلغ عدد سنوات الدراسة في المدرسة الفندقية الألمانية ثلاث سنوات، ويقوم بالتدريس نخبة من الخبراء الألمان، وتكون الدراسة باللغة الألمانية بشكل مكثف في العام الأول للمواد الفندقية والتخصصية.

ويدرس الطالب في المدرسة الفندقية الألمانية المواد القومية المصرية المقررة على المدارس الفندقية.

وعند انتهاء الطالب من الدراسة بالصف الأول والانتقال للصف الثاني يتم إرساله للتدريب في فنادق التدريب بالجونة والغردقة على الثلاثة أقسام الرئيسية (مطبخ، ومطعم، وإشراف داخلي).