وفاة نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني اليوم الثلاثاء.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، غدًا الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ونعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وزير التربية والتعليم: محمد مجاهد كان رجلا وطنيا

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الدكتور محمد مجاهد حقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم وزير التربية والتعليم لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأدى الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة اليمين الدستورية فى 14 يونيو 2018 كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وحصل الدكتور محمد مجاهد على جائزة الدولة التقديرية، وكان مسئولًا عن المجمع التكنولوجى للتعليم الفنى بالفيوم.

وأعدّ الدكتور محمد مجاهد استراتيجة التعليم الفني الجديدة في مصر، على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام، من أجل تطوير القوى العاملة المصرية المهنية في المستقبل.

وساهم نائب وزير التربية والتعليم الراحل في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، التي تسعى الدولة إلى التوسع فيها.