منتخب طاجيكستان يُدرك التعادل في شباك السعودية

استطاع منتخب طاجيكستان الأول لكرة القدم في تسجيل هدف التعادل في شباك السعودية، في المباراة المقامة حاليًا على الملعب المركزي بديشانب، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة.



أحرز هدف التعادل اللاعب روستام سويروف في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

فيديو.. هدف التعادل لطاجيكستان أمام السعودية



بينما جاء التقدم للمنتخب السعودي من خلال اللاعب فراس البريكان في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من عمر المباراة.

وشهد الشوط الأول من موقعة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني بالتعادل السلبي بدون أهداف.