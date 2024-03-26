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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

البريكان يمنح السعودية التقدم أمام طاجيكستان.. فيديو

السعودية
السعودية

نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التقدم خلال مواجهة طاجيكستان، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة.

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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة السعودية وطاجيكستان


جاء هدف الأخضر السعودي عن طريق المهاجم فراس البريكان في الدقيقة السادسة والأربعون من بداية الشوط الثاني من المباراة.

هدف السعودية أمام طاجيكستان.. فيديو


وكان الشوط الأول من مواجهة السعودية وطاجيكستان قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي يشهدها الملعب المركزي بديشانب بطاجيكستان.
وانقطعت الكهرباء عن ملعب مباراة المنتخبان خلال أحداث الشوط الأول، لكن مع عودة الكهرباء قام حكم المواجهة باستأنفها.
وكان مانشيني، مدرب السعودية قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - عون السلولي.
الوسط: محمد البريك - مختار علي - محمد كنو - أيمن يحيى.
الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله رديف - فراس البريكان.

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