رئيس السنغال الجديد يتعهد بـ"الحكم بتواضع"

قال زعيم المعارضة باسيرو ديوماي فاي، رئيس السنغال الجديد المنتخب، البالغ من العمر 44 عاما:" أحيي نهج المرشحين الآخرين الذين، دون استثناء، احترموا تقليدا سنغاليا للغاية دون حتى انتظار إعلان النتائج الرسمية من قبل هيئات الدولة المخولة.

وعد ديوماي فاي بالحكم بتواضع ومحاربة الفساد، رسائل التهنئة الخاصة بهم هي شهادة بليغة على عظمتهم».

كما تعهد بتعزيز التكامل السياسي والاقتصادي لأفريقيا وتعهد أيضا بالاعتماد على شركاء السنغال، أود أن أقول للمجتمع الدولي ولشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف إن السنغال ستحترم دائما التزاماتها، ستبقى دولة صديقة وحليفا آمنا وموثوقا به لأي شريك يشارك معنا في تعاون فاضل ومحترم ومثمر للطرفين".

ويعكس أداء فاي الإحباط بين الشباب الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة والمخاوف بشأن الحكم في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتعهد فاي، وهو من رعاة عثمان سونكو، بحماية السنغال من الفساد وتدخل القوى الأجنبية.

تلقى التهنئة، من قبل الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال.

ومن المتوقع أن يصبح الرئيس المقبل للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أقل من أسبوعين من إطلاق سراحه من السجن لخوض الانتخابات.

ووفقا لوكالة الأنباء السنغالية، سيعلن المجلس التأسيسي النتائج ابتداء من 3 أبريل.

اعترف رئيس الوزراء السابق الذي كان المرشح الأوفر حظا ، والذي كان مدعوما من الرئيس الحالي سال ، بالهزيمة بناء على النتائج الأولية.

من سجين إلى رئيس

ومنع سونكو، الذي أطلق سراحه أيضا في 14 مارس آذار بعد أشهر قضاها في السجن وسط احتفالات مبتهجة في العاصمة، من الترشح بسبب إدانة سابقة وترشح فاي بدلا منه.

وجاءت الانتخابات التي جرت يوم الأحد 24 مارس آذار بعد أشهر من الاضطرابات التي أشعلها اعتقال فاي وسونكو العام الماضي ومخاوف من أن يسعى الرئيس لولاية ثالثة على الرغم من القيود الدستورية على فترات الرئاسة.

وهز العنف سمعة السنغال كديمقراطية مستقرة في منطقة شهدت موجة من الانقلابات. وقالت جماعات حقوقية إن العشرات قتلوا في الاحتجاجات، بينما سجن نحو 1000 شخص.

فاي هو جامع ضرائب سابق ولم يكن معروفا حتى عينه سونكو وريثا له.

تعود جذوره إلى بلدة صغيرة في وسط السنغال. وهو مسلم ملتزم وله زوجتان.

وكان فاي قد سجن بتهم مختلفة، بما في ذلك التشهير.

وتم تسجيل أكثر من 7 ملايين شخص للتصويت في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 17 مليون نسمة. للفوز ، كان على المرشحين تأمين أكثر من 50٪ من الأصوات.

وكانت انتخابات يوم الأحد أيضا الأولى بدون رئيس حالي على بطاقة الاقتراع بعد فرض قيود على فترات الولاية التي منعت سال من السعي لولاية ثالثة.

وقالت مجموعة مراقبي المجتمع المدني المعروفة باسم COSCE إن نسبة إقبال الناخبين تجاوزت 61٪.