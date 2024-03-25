انتخابات السنغال| المعارضة يحتفلون في شوارع السنغال بفوز مرشحهم بشير جوماي فاي

خرج أنصار مرشح المعارضة بشير جوماي فاي، في الشوارع للاحتفال بفوزه، بعد ظهور المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية في السنغال.

وأصدر خمسة على الأقل من 19 مرشحا في السباق بيانات مع ورود النتائج بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد، وهنأوا فاي.

شارك الملايين في يوم سلمي للتصويت لانتخاب خامس رئيس للسنغال بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

وعلى المحك النهاية المحتملة لإدارة يقودها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال روجت لسياسات صديقة للمستثمرين، لكنها فشلت في تخفيف المصاعب الاقتصادية في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب أفريقيا عرضة للانقلاب.

وكان أمام الناخبين خيار 19 متنافسًا، ليحلوا محل سال الذي يتنحى بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أن الرئيس يريد تمديد ولايته إلى ما بعد الحد الدستوري.

لم يكن شاغل المنصب مدرجا في الاقتراع لأول مرة في تاريخ السنغال. واختار ائتلافه الحاكم با (62 عاما) مرشحا له.

الإحصاء المبكر

وتم تسجيل نحو 7.3 مليون شخص للتصويت في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 18 مليون نسمة. وبلغت نسبة المشاركة حوالي 71٪ ، وفقا لتلفزيون RTS الحكومي.

سار يوم الانتخابات بسلاسة دون الإبلاغ عن أي حوادث كبيرة.

وأظهرت المجموعة الأولى من نتائج فرز الأصوات التي أعلن عنها التلفزيون أن فاي فازت بأغلبية الأصوات مما أثار احتفالات واسعة النطاق في الشوارع في العاصمة داكار.



وتجمع المؤيدون المبتهجون في حي سونكو عندما أطلق المؤيدون الألعاب النارية ولوحوا بالأعلام السنغالية وأطلقوا الفوفوزيلا.

أعلن خمسة مرشحين معارضين على الأقل في وقت لاحق فوز فاي ، معترفين فعليا بالهزيمة. وكان من بينهم أحد المتنافسين الرئيسيين ، أنتا باباكار نغوم ، الذي تمنى لفاي النجاح كزعيم للسنغال في بيان.

ولم يتضح عدد مراكز الاقتراع البالغ عددها 15633 مركزا حتى الآن.

ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة النهائية بحلول يوم الثلاثاء. لن تتم الجولة الثانية من التصويت إلا إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50٪ من الأغلبية المطلوبة لمنع جولة الإعادة.

"ديوماي هو سونكو"

تم استبعاد سونكو ، الذي كان في السجن حتى وقت قريب ، من السباق بسبب إدانته بالتشهير. وهو يدعم فاي، المؤسس المشارك لحزبه "باستف" المنحل الآن، والذي اعتقل أيضا قبل عام تقريبا بتهم تشمل التشهير وازدراء المحكمة.

وسمح قانون عفو صدر هذا الشهر بالإفراج عنهم قبل أيام من التصويت، لقد بحملة معا تحت شعار "Diomaye is Sonko".

وأيد بعض السياسيين البارزين ومرشحي المعارضة ترشيح فاي.

وقال فاي بعد الإدلاء بصوته "السكان يختارون بين الاستمرار والتمزق" ، وحث المتنافسين على قبول الفائز.

وسيترك سال، الذي انتخب لأول مرة في عام 2012، منصبه بعد انخفاض شعبيته الذي تعمق عندما سعت السلطات إلي تأجيل، الانتخابات إلى ديسمبر، كان من المقرر في البداية في 25 فبراير.

وأثارت هذه الخطوة اضطرابات ومخاوف بشأن التجاوز الاستبدادي، مما دفع المجلس الدستوري السنغالي إلى الحكم بأن التصويت يجب أن يمضي قدما قبل نهاية ولاية سال في 2 أبريل.

ووعدت فاي بالقضاء على الفساد واستعادة الاستقرار وإعطاء الأولوية للسيادة الاقتصادية، وناشدت الشباب في المناطق الحضرية المحبطين بسبب نقص الوظائف في بلد 60٪ من سكانه تقل أعمارهم عن 25 عاما.