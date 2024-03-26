هبة سويلم تكشف سبب ظهور مصطلح "سترونج اندبندنت وومان"

قالت هبة سويلم، ميس ايجيبت، إن المجتمعات حاليًا تشهد تباينًا كبيرًا في فهم مفهوم النساء القويات والنساء المتسلطات، حيث يُعتبر النموذج الإيجابي للمرأة القوية مثالًا رائعًا يُلهم من حولها، حيث تتمتع بالذكاء والصراحة وتعكس صورة مهمة أمام نفسها والآخرين.

وأضافت سويلم، أن الاسترونج اندبندنت وومان - والتي لا تحظى بإعجاب بعض الرجال - تُشاهَد كمنافسة لهم في مجال العمل أو كتعارض لآرائهم أو بسبب شخصيتها المستقلة، في حسب رؤيتهم، مردفة: "ومهما كان الوصف الذي تستخدمه، يتعين عليك أن تدرك أنك أحد الأسباب في وجودها أو تطور شخصيتها".

ونوهت ميس ايجيبت، بأن السبب الرئيسي وراء ظهور الاسترونج اندبندنت وومان هو تطور الويك دبندنت مان (نموذج الرجل الضعيف الذي لا يستطيع الاعتماد على نفسه). هذا ما يمكننا تسميته بالضبط.

وتابعت: "من خلال تجاربي اليومية في الاجتماعات والدورات مع النساء، وصلت إلى هذا الاستنتاج: إن المرأة خُلِقَت ككائن أنثوي رقيق يفترض أن تكون تحت رعاية رجل يعتني بها ويتحمل المسؤولية عنها ويُلبّي احتياجاتها. وهي تستمتع بالتدليل والاستمتاع بالتسوق والاهتمام بنفسها".

واستكملت: "لكن عندما تجد نفسها مع رجل ضعيف غير مسؤول، يُفرض عليها مسؤوليات لا تلزمها بها، سواء كان غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية لها فتضطر لمساعدتها ماديًا، أو لا يستطيع اتخاذ قرارات في حياته فتضطر لاتخاذها هي، أو حتى لا يحترم رأيها فتضطر لعدم الاعتماد عليه. بغض النظر عن نوع المسؤولية، سواء كانت مادية أم معنوية أو غيرها، تواجه صدمة تكتشف فيها ضعف رجولته من خلال سلوك أو موقف، ومن هنا يبدأ التحول".

وأشارت هبة سويلم، إلى أن الرجل الضعيف الذي لا يستطيع الاعتممادة على نفسه وهو الويك دبندنت مان قد يكون زوجًا أو أخًا أو أبًا أو صديقًا أو جارًا، بغض النظر عن الدور الذي يلعبه. لذا، يمكن القول بأن ظهور المرأة القوية التي تعتمد على نفسها وتسمى بالاسترونج اندبندنت وومان يعود إلى الرجل الضعيف الذي لا يستطيع الاعتماد على نفسه ويُشارَ إليه بالويك دبندنت مان.

واختتمت قائلة: "بدلاً من انتقاد هذه النساء، يجب أن نشجّعهن ونقول لهن بصدق أنهن مضطرات لتحمل دور ليس من صميم دورهن وتحمل مسؤوليات غير ملزمة بهن".