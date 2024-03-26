السعودية وطاجيكستان.. استئناف المباراة بعد التوقف لانقطاع الكهرباء (فيديو)

استأنف حكم مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني المباراة بعد توقفها بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في المباراة التي تُلعب ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



وتستمر النتيجة السلبية بدون أهداف بين طاجيكستان والسعودية، على الرغم من إهدار الفريقان لعدد من الفرص الخطيرة.

فيديو.. انقطاع الكهربائة عن مباراة طاجيكستان والسعودية واستأنفها

وبدأ المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للسعودية، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - عون السلولي.

الوسط: محمد البريك - مختار علي - محمد كنو - أيمن يحيى.

الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله رديف - فراس البريكان.

وتستضيف الدول الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما نجحوا في الحصول على ملف استضافة المونديال.

الجدير بالذكر أن مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني الماضية، قد انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.