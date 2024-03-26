ريال مدريد يُخطط لعودة لاعبه المعار في الموسم الجديد

يبحث ريال مدريد عن الإستفادة من جميع لاعبيه المعارين خلال الموسم الجديد، خاصة الذين تألقوا مع الأندية التي يلعبون لها خلال الموسم الحالي.



"وكشفت صحيفة "آس الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد تخطط لعودة اللاعب رافا مارين، المعار لفريق ديبورتيفو ألافيس، خلال للموسم المقبل، حيث سيضمن اللاعب مكانًا في قائمة الملكي للموسم التحضيري المقبل 2024/2025.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أبدى إعجابه وسعادته بالمستويات الكبيرة التي يقدمها مارين مع النادي المعار له ديبورتيفو ألافيس.

وجاء قرار عودة مارين لريال مدريد بفرمان من أنشيلوتي بهدف زيادة عدد المدافعين للريال.

وكان مارين قد شارك مع ألافيس في 29 مباراة بجميع المسابقات، حيث يواصل تقديم مستويات مميزة في الخط الخلفي.