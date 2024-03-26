تاسكد ان يشارك في توزيع 90 ألف وجبة

شارك تطبيق تاسكد ان - اول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الاوسط - بالتعاون مع مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة في توزيع 90 ألف وجبة رمضانية على الأسر المتعففة بالإسكندرية بمنطقة باب العبيد والمستعمرة والطابية والدخيلة والمندرةوالعوايد بالإسكندرية.

كما ساهم تطبيق تاسكد ان في تسجيل المتطوعين في مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة بجانب إسناد المهام التطوعية لهم من خلال التطبيق، الذي يعد أول مساحة عمل رقمية في مصر والشرق الأوسط، بجانب تنظيم الحملات الخيرية وحملات توزيع شنط وكراتين رمضان على المناطق الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية وما حولها.

أعرب الدكتور إسلام نصر الله رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة ، عن سعادته بتحقيق مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة هذا الإنجاز الكبير خلال الـ 10 أيام الأوائل من رمضان.

وأكد نصر الله ، على استهداف مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة مضاعفة هذا الرقم بنهاية شهر رمضان المبارك ، حيث تهدف الحملة للوصول إلى إطعام 180 ألف أسرة بنهاية الشهر الكريم تحت شعار "سندك للغير خير" وهو شعار المؤسسة.

وأوضح نصر الله ، أن مؤسسة تطبيق سند تحقق نجاحات في مجال العمل الخيري للسنة الثانية على التوالي حيث تم تأسيسها وإطلاقها رسمياً العام الماضي، مؤكداً أن المؤسسة لا تقوم بخصم أي عمولة من المتبرع ولا المحتاج لتغطية المصاريف الادارية او الاعلانات، حيث تتحمل تلك المصروفات مجموعة شركات ميجا تراست بالكامل لمساعدة المؤسسة على تحقيق أهدافها التنموية.

وأشار نصر الله ، إلى أن مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة ، سخرت التكنولوجيا لخدمة العمل الخيري في مصر وهو ما ساعدها بشكل كبير في تحقيق إنجازات ملموسة في وقت قياسي مقارنة بالكثير من المؤسسات التى تعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة.

وأعرب الدكتور إسلام نصر الله عن أسفة لما يحدث لأخوننا في قطاع غزة من نقص الغذاء الذي قارب على المجاعة وفق ما أعلنته الأمم المتحدة والبنك الدولي نتيجة للحصار الإسرائيلي.

وأقترح رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة، لفك الحصار عن إخواننا في فلسطين، إنشاء مطبخ كبير على الحدود مع قطاع غزة لتحضير الوجبات الجاهزة بكميات ضخمه وسائلة ونقلها للقطاع من خلال مواسير ومضخات يتم استقبالها على الجانب الأخر ، وهو ما يبطل حجج وشكوك إسرائيل بتهريب أية أسلحة للمقاومة الفلسطينية داخل سيارات الإغاثة بحيث يتم ضخ كميات كبيرة من الطعام من خلال تلك المواسير أو الأنابيب بشكل يومى لإنقاذ أطفال غزة من المجاعة، مؤكداً على استعداد مؤسسة سند للمشاركة في هذا الأمر حال الموافقة على تنفيذه.