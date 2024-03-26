سعر الريال السعودي امام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 26-3-2024

ننشر سعر الريال السعودى بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.73جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 12.75جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.73 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.72 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.67 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.77 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.56 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.64 جنيه للشراء.

12.72 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.

واستقر الدولار الاسترالي عند 0.6540 دولار أميركي.

وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة. وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين.

انخفض الين بأكثر من واحد بالمئة، منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.

وتعالت أصوات السلطات اليابانية بشأن انزعاجها من انخفاض العملة، مع اقترابها من أدنى مستوى لها منذ عدة عقود والذي بلغته في عام 2022.

وفي مناطق أخرى، ارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2487 للدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد الاشتباه في بيع البنوك المملوكة للدولة للدولار وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي، مما دعم العملة في السوق المحلية.