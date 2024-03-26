ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية| شاهد

عرضت برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية.

الحلقة 15 من مسلسل الحشاشين كان بها مفاجأة كبيرة ممثلة في اندلاع مشاجرة بين الحسين بن حسن ابن الصباح وسيده في القلعة التي يتدرب بها بأوامر حسن الصباح، وذلك بعدما بدأ النقاش بلوم من أستاذه له على انفعاله وعناده المستمر، متمنيا أن يكون في حكمة والده.

الحلقة 15 من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، العديد من الأحداث أبرزها وصول عزيز محارب لبيت المحامي حسام الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر الذي تفاجئ بوجوده في بيته، وتوعد «الرداد» قتل ابنه وزوجته بعد احتجازهم.

أحداث مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في الحلقة 15

وتطورت أحداث مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في الحلقة 15، إذ سافر المعلم للسويس مع رجالته وطلب منهم شراء السمك حتى لو بثمن غال، وقابله الضابط شوقي مدير مكافحة المخدرات الذي أكد للمعلم أنه كان عارف بعودته مرة أخرى بعد سرقة سيارة السمك خاصته.

ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

يذكر أن برنامج «صباح الخير يا مصر»، سلط الضوء على ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، اختارت العفريتة شيماء سيف الكبير كزوج لها بعد مجموعة من الاختبارات والأسئلة معه هو ونفادي وهجرس، وطلبت من الكبير يذهب لأهلها بعد الزواج، وتم حفل الزواج، وأخبر الكبير زوجته مربوحة بما حدث.

الحلقة 15 والآخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين

وانتهت الحلقة 15 والآخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين، بنجاح هشام في مشروعه الجديد «محل الكشري» بعدما تنازل عن مشروعه «بابا جه»، وظهر في آخر علاقته القوية بابنته جودي وزوجته ولاء.

شهدت أحداث الحلقة الآخيرة من مسلسل كامل العدد +1، العديد من التطورات فيما يتعلق ببراءة جيسيكا ابنة الفنانة دينا الشربيني بعد تورطها في حفل «تيك توك» في فيلا المنصورية.