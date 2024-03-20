ملخص الحلقة التاسعة من مسلسلات رمضان (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن ملخص أحداث الحلقات التاسعة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية المُذاعة خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل الحشاشين

وأفاد التقرير، بأنّ الحلقة التاسعة من مسلسل الحشاشين، شهدت إقدام حسن الصباح الذي يجسد دوره كريم عبد العزيز، على خطوة جديدة في صراعه مع نظام الملك، بعد أنّ أرسل أحد تابعيه لاختراق ديوانه وقتله، وبعد ذلك، استيقظ نظام الملك ورأى أنّ حراس قصره مقتولين، وواحد منهم مطعون بخنجر ومعه رسالة مكتوب بها كلمات تهديد من حسن الصباح بأنه لا يوجد شيء يفصله عن الملك سوى بابه.

وتطورت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، بدأت بالحديث بين «محارب» ومحاميه وصفي النجار الذي يجسد دوره تامر عبدالمنعم، بعد تورطه في جريمة قتل جديدة لرجل الأعمال عزازي «ماجد المصري»، وأكد له المحامي أنّ كل الأدلة ضده بعد اعتراف ابن ماجد المصري وشاهد آخر عليه.

مسلسل بيت الرفاعي

وفي أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بيت الرفاعي، ظهر ياسين «أمير كرارة»، وهو يقابل محامي والده محمود الرفاعي، سائلًا إياه هل قتل فاروق الحاج محمود الرفاعي؟ وهو ما نفاه المحامي، كما طلب منه ياسين الاطلاع على أوراق تنازل والده عن ممتلكاته.

يذكر انه بالأمس أفاد التقرير،الذي عرضته قناة الفضائية المصرية، بأنّ الحلقة الثامنة من مسلسل الحشاشين، شهدت نقاشا بين عمر الخيام ونظام الملك، على خلفية هروب حسن الصباح من سجنه، في لقاء اتسم بفلسفة عمر الخيام الدائمة على لسانه في تساؤلاته وأفكاره.

وأضاف التقرير أنّ تطورت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، لقاء ياسين بعبد الواحد، صديق والده القديم، ويحاول أن يعرف منه الشخص الذي له مصلحة في قتل والده محمود الرفاعي، فيؤكد له أنّ والده قتل داخل المنزل، ورجح أن يكون «عبدالحميد» الذي يجسد جوره الفنان سيد رجب.

وتابع أنّ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، شهدت توعد عايدة لقاتل شقيقها ووالدها، وطلبت عايدة من عفاف زوجة شقيقها، الذهاب إلى ابنها حتى تطلب منه أن يذهب إلى الشركة بهدف تعليمه كل شيء داخل الشركة، ليحل محل والده في المستقبل

